أمطار غزيرة في العراق وإقليم كوردستان والسيول تغرق عدة مناطق

رووداو – أربيل/ اجتاحت موجة من الأمطار الغزيرة العراق وإقليم كوردستان منذ يوم أمس الأحد، وتسببت السيول بغرق مناطق عدة.

السليمانية

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في السليمانية، ريكان جمال لشبكة رووداو الإعلامية إن “السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة تسربت إلى عدة منازل في حيي رابرين وقولريسي، وقد هبت فرقنا إلى المكان لمساعدة المتضررين”.

وأضاف أن السيول أغرقت عدة شوارع، وفرقنا تعمل على حل المشكلة.

أربيل

وقال مدير الدفاع المدني في أربيل، العميد شوان عبدالقادر لرووداو إن “الفيضانات تقتصر على حيي سيداوا وكلكند”.

كما تسببت الفيضانات بقطع الطريق الرابط بين السليمانية وأربيل، وقال قائممقام قضاء دوكان، شاهو عثمان لرووداو: “طواقمنا في دوكان والنواحي الخمس التابعة للقضاء في حالة تأهب للتعامل مع أي طارئ وهي تعمل على إعادة فتح الطريق بين السليمانية وأربيل”.

تعطيل الدوام في مدارس دوكان وكلار ودربنديخان

وقال قائممقام دربنديخان، ناصح ملا حسن لرووداو: “أجبرنا على إغلاق المراكز التعليمية بسبب الأمطار الغزيرة التي عرقلت حركة السير وخاصة قرب النفق حيث تسببت السيول بانهيار صخري”.

كما أشار قائممقام دوكان إلى أنه “أوقفنا العمل في المدارس بسبب الأمطار الغزيرة”.

ومساء أمس، أعلن قائممقام كلار، شهاب أحمد لشبكة رووداو الإعلامية: “تعطيل الدوام ليوم الإثنين في المدارس بالمناطق المحيطة بكلار، وقد يسري القرار في مركز القضاء إذا ما استدعت الحاجة لذلك”.

مياه الأمطار تغزو مستشفى في ميسان

غمرت مياه أمطار غزيرة وحدة الطوارئ بمستشفى الزهراوي في محافظة ميسان.

وبحسب مقطع فيديو ورد لشبكة رووداو الإعلامية، يظهر تدفق مياه الأمطار إلى وحدة الطوارئ بمستشفى الزهراوي.

ولم يرد عن مديرية الصحة في محافظ ميسان أي بيان حول الخسائر المتوقعة عن تدفق مياه الأمطار.

انهيار منزل ومصرع طفلة في واسط بسبب الفيضانات

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الإثنين، مصرع طفلة بانهيار منزل جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في محافظة واسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية إن “أحد المنازل انهار في ناحية شيخ سعد بمحافظة واسط”.

وأضاف أن ذلك “أدى إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات”.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أعلن محافظ ‏واسط حالة الطوارئ في المحافظة ووجه بإخلاء عدد من القرى و الاقضية بسبب غزارة الأمطار و الخوف من حدوث سيول.

وتشهد محافظات العراق وإقليم كوردستان هطول أمطار غزيرة من المتوقع أن تستمر إلى يوم الثلاثاء المقبل، وحذرت هيئة الأنواء الجوية من حدوث فيضانات جراء ذلك.