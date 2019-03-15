أمطار غزيرة في العراق خلال الساعات المقبلة

[بغداد-اين] تشير التوقعات، اليوم الجمعة، إلى استمرار الاجواء الغائمة في اغلب مدن الشمال وفرص هطول أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على اماكن متفرقة من البلاد مساء اليوم وغداً السبت.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم، انه “من المتوقع ابتداء من فجر السبت ان تزداد فرص هطول امطار معتدلة على مناطق من الموصل ودهوك، مع فرص للغزارة احيانا، وتدريجيا تزداد شدة الامطار في اربيل وكركوك وصلاح الدين تتبعها السليمانية خلال ساعات نهار السبت”.

واوضح عطية انه “مع استمرار هطول الامطار المصحوبة بالغزارة على فترات نهار السبت في مدن الشمال، فان التوقعات الجوية تشير الى تعرض مدينة الانبار الى هطول زخات من الامطار الرعدية تبدأ خفيفة بعد الظهر وتزداد شدتها تدريجيا خلال مساء السبت”.

وتابع أن “فرص الغزارة مع البرق والرعد متوقعة شمال وشرق الانبار وايضا صلاح الدين متوقع ان تزداد شدة الامطار فيها خلال المساء او الليل كذلك”.

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن “الامطار تمتد ليلا لتشمل العاصمة بغداد وديالى وكربلاء وبابل”، لافتا إلى ان “المدن التي لم تذكر فالاجواء فيها غائمة بشكل جزئي الى صحو، ومتوقع ان تزداد كثافة السحب ليل السبت، ومتوقع فرص الامطار الرعدية فجر الاحد في {البصرة وميسان وواسط} ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط مع نشاط بالرياح الجنوبية الشرقية” .

وحذر عطية، من “هطول زخات من الامطار الرعدية نهارا في مدن الشمال {خصوصا الموصل ودهوك}، ولا تشمل الغزارة مدينة السليمانية”.

كما وحذر ايضا “من هطول زخات من الامطار الرعدية التي تمتاز بالغزارة ليلا وعلى فترات في الانبار وصلاح الدين” .

ونشر صورة الاقمار الاصطناعية وهي ترصد السحب شمال ووسط البلاد وصحو نسبيا في الفرات الاوسط والجنوب.