أمريكا لتركيا: اشتروا النفط من كوردستان بدلاً من إيران

هذه هي أهداف واشنطن …

كشف تقرير نشرته صحيفة تركية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من تركيا أن تشتري النفط من إقليم كوردستان بدلاً من إيران، قبيل نفاذ الحزمة الثانية من العقوبات النفطية الأمريكية على طهران.

وقالت صحيفة ‹أيدنلك› المحسوبة على التيار القومي المحافظ في تركيا في عددها الصادر اليوم، أن الولايات المتحدة مارست ضغوطاً على تركيا كي تمتنع عن شراء النفط والغاز من إيران بما ينسجم مع العقوبات النفطية الأمريكية على طهران، مشيرة إلى أن تركيا أصرت على شراء النفط الإيراني كونه يتوفر بشروط أنسب من وجهة نظر أنقرة.

وبالمقابل، تقول الصحيفة، إن واشنطن اقترحت على تركيا شراء النفط من إقليم كوردستان بدلاً من إيران، وأن أربيل ستوفر النفط لأنقرة بنفس الشروط الإيرانية.

وترى الصحيفة، أن الولايات المتحدة تهدف من وراء هذه الخطوة تحقيق عدة أهداف بآن واحد، فمن ناحية تسعى لإضعاف العلاقات التركية الإيرانية، وتطبيع العلاقات بين أنقرة وأربيل من ناحية أخرى، إلى جانب سعي واشنطن لكسب أنقرة إلى صفها وضمها إلى المساعي الدولية لفرض حصار على إيران، مقابل فك الحصار الاقتصادي عنها.

ويؤكد التقرير، أن الولايات المتحدة لم تحقق نتيجة مؤكدة من مساعيها هذه، لكنها ترجح أن تركيا سوف ترضخ للمطلب الأمريكي بحكم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

كما تلفت الصحيفة إلى أن إقليم كوردستان سيعوض كافة الخسائر التي مني بها نتيجة خيانة 16 أكتوبر / تشرين الأول 2017، عبر بيع النفط إلى تركيا.

كذلك لفتت الصحيفة إلى أن نفط غربي كوردستان (كوردستان سوريا) أيضاً ينقل إلى إقليم كوردستان، ويسوّق إلى الأسواق العالمية مع نفط الإقليم.