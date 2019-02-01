أمريكا تتعهد مجدداً بحماية الكورد والمسيحيين في سوريا‎

’’تتواصل مع تركيا بالصدد’’ …

تعهّدت الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً بتأمين الحماية للكورد والمسيحيين في سوريا إذا ما انسحبت قواتها من شمال شرق البلاد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في برنامج بُث على شبكة ‹سي بي إن› المسيحية: «إن الولايات المتحدة الأميركية ستعمل على حماية الكورد والمسيحيين في الشمال السوري من أي ضرر، حتى بعد انسحاب قواتنا من تلك المناطق».

وأضافت ساندرز أن «بلادها على تواصل مع السلطات التركية في هذا المجال».

ويواصل وفد كوردي من مجلس سوريا الديمقراطية (الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية)، زيارته للعاصمة الأميركية واشنطن منذ نحو أسبوع، في محاولة لنقل «الهواجس الكوردية» أو الملفات التي تؤرق تلك القوات.

وأكدت القيادية الكوردية البارزة، إلهام أحمد، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، التي ترأس هذا الوفد، في اتصال هاتفي مع ‹العربية.نت› الخميس، أن زيارتها المستمرة لواشنطن منذ أسبوع «مختلفة هذه المرة».

ولفتت أحمد إلى أن «الاختلاف يكمن في توقيت تلك الزيارة التي تأتي بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب عسكرياً من سوريا، وكذلك بوادر المباحثات السورية من قبل المبعوث الأممي غير بيدرسو».

وأضافت أن «الانسحاب الأميركي، وحماية الحدود ما بعد ذلك، والحل السياسي في سوريا، بالإضافة للقضية الكوردية وحلها بشكلٍ كامل، كانت من بين أبرز ملفات هذه الزيارة».

وكانت وسائل اعلام أمريكية أفادت إن الرئيس ترامب صرح بكلمات وصفت بـ «المطمئنة»، ووجهها، ليلة الاثنين، إلى الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد