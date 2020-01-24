أكثر من 750 هزة أرضية ضربت العراق خلال 2019

{بغداد: الفرات نيوز} أصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل، خارطة توضح مناطق حدوث النشاط الزلزالي في البلاد للفترة من 2019/1/1 الى 2019/12/31.

وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان “قسم الرصد الزلزالي سجل 754 هزة أرضية توزعت على مناطق مختلفة من البلاد” مشيرة الى ان “النسبة الأعلى لحدوث النشاط الزالزالي تركزت على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد”.

وأضاف ان “زيادة عدد الهزات الأرضية التي حدثت كان سببها موقع العراق بالقرب من الخط الزلزالي المحاذي للدول المجاورة للبلاد” مبينا ان “قسم الرصد الزلزالي يعد من الأقسام الرئيسية والمساهمة في خلية الازمة المشتركة مع مؤسسات الدولة المعنية الذي يتابع اماكن حدوث الهزات الارضية”.

يذكر ان العراق تأثر مؤخرا بعدد من الهزات الارضية خصوصا في الجانب الشرقي منه على طول الحدود الشرقية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.