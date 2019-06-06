أكثر من 15 ألف سائح يتوافدون على مصايف دهوك خلال أيام عيد الفطر

رووداو – دهوك/ يستمر توافد السياح القادمين من وسط وجنوب العراق، الى المواقع السياحية بإقليم كوردستان، للاستمتاع بمناظرها وأجوائها الساحرة، إلا ان محافظة دهوك قد استقبلت لحد الآن أكثر من 15 الف سائح، وذلك لتميزها بنكهتها السياحية الخاصة، ولوجود الشلالات والينابيع والأماكن الترفيهية فيها.

وذكر مراسل شبكة رووداو الإعلامية في دهوك، أن عدد السياح الذي قدموا الى مصايف محافظة دهوك خلال أول وثاني أيام العيد، وصل إلى 15 الف سائح، 80% غالبيتهم من وسط وجنوب العراق.

واضاف، من المتوقع ان تزيد اعداد السياح في دهوك بنسبة 25-30%، بعد أن زار 400 الف سائح محافظة دهوك العام الماضي، والجهود مستمرة خلال هذا العام ايضاً ليصل عدد السائحين الى 500 الف.