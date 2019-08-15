أكثر من 111 الف سائح وفدوا على عاصمة اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة اربيل يوم الاربعاء ان اكثر من 111 الف سائح قد وفدوا على المحافظة خلال ايام عيد الاضحى من داخل وخارج اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الرائد هوگر عزيز في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، ان الخطة الامنية المشتركة المعدة من قبل قوات الشرطة والاسايش وشرطة المرور تم تنفيذها بنجاح، مردفا بالقول ان اربيل شهدت عيدا هادئا.

واضاف ان 111 الفا، و876 سائحا وفدوا على اربيل من السيطرات، والمنافذ الحدودية ومطار اربيل الدولي خلال عطلة العيد.