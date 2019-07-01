أكثر من مليار دينار للوحة مرور تحمل الرقم «1» في حلبجة

كشف مدير إدارة المرور في محافظة حلبجة بإقليم كوردستان، أن مواطناً من المكون العربي دفع أكثر من مليار دينار للحصول على لوحة مرورية تحمل الرقم «1».

وقال العميد حسن عبد الله لـ (باسنيوز): «الخميس الماضي، تقدم مواطن من المكون العربي بطلب رسمي إلى القسم الفني في إدارة مرور حلبجة، لشراء لوحة المرور التي تحمل الرقم (1)، وعرض دفع مليار و100 مليون دينار».

وأوضح أن «اللوحات المرورية من الرقم (1) حتى الرقم (1000) ستعرض للبيع في مزاد علني، وستبدأ المزايدة على الرقم (1) بمليار دينار، وبقي أن يتم الإعلان عن موعد المزاد العلني، وسيتم الإعلان عن ذلك قريباً».

وأوضح مدير إدارة مرور حلبجة أن كافة المواطنين من الكورد والعرب بإمكانهم الاشتراك في المزاد العلني، مشيراً إلى أن ريوع المزاد ستخصص لمحافظة حلبجة.

ولمدينة حلبجة التي تحولت إلى المحافظة الرابعة في إقليم كوردستان خصوصية عن بقية مدن الإقليم، كما أنها معروفة على مستوى العالم كونها تعرضت للهجوم بالغازات السامة عام 1988 من قبل النظام العراقي آنذاك، وقد أسفر الهجوم عن استشهاد أكثر من 5 آلاف مدني كوردي أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين.