أكبر حزبين كورديين يجتمعان غدا الثلاثاء لبحث تشكيل الحكومة

أكبر حزبين كورديين يجتمعان غدا الثلاثاء باربيل لبحث تشكيل الحكومة

اربيل (كوردستان 24)- قال قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، الاثنين، ان ممثلي حزبه سيجتمعون مع قادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم غد الثلاثاء، لبحث تشكيل حكومة اقليم كوردستان.

وكان من المفترض أن يعقد الحزبان ثالث اجتماع لهم يوم الاثنين لبحث تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان ورئاسة البرلمان إلا أنه تأجل.

وقال جعفر شيخ مصطفى لكوردستان 24 ان “يوم غد الثلاثاء سيشهد اجتماعا بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني لبحث تشكيل حكومة كوردستان”.

ولم تنجح القوى الفائزة، حتى الآن، في الاتفاق على تشكيل الحكومة الاقليمية رغم مرور نحو ثلاثة اشهر على الانتخابات التي اجريت في 30 من أيلول سبتمبر 2018.

وتابع “لدي أمل كبير في أن يكون حضور الأخ مسعود بارزاني في الاجتماع سببا لحلحلة الخلافات وتفعيل عمل كافة اللجان المشتركة في سبيل التوصل لبناء حكومة قوية تخدم جماهير اقليم كوردستان”.

وأكد شيخ مصطفى على رغبة حزبه في تشكيل حكومة شراكة حقيقية في القرار السياسي وكافة المناحي الأخرى.

وتابع “لا يمكن لاي حزب منهما أن يشكل حكومة رشيدة تخدم مواطني كوردستان دون الآخر”.

وحصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني 45 مقعداً، متفوقاً بفارق كبير على حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي حصل على 21 مقعداً.

وقال ان “المطالبين بتقسيم كوردستان الى ادارتين منفصلتين هم فاسدون يسرقون ثروات هذا الشعب ويريدون تقسيم الأرض الواحدة والشعب الواحد كي تزيد مغانمهم وسرقاتهم وهؤلاء خونة ولافرق بينهم وبين من يقتل البيشمركة”.

ويقول قادة الحزب الديمقراطي، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، إنهم لا يعتزمون الاستمرار في شغل المناصب مناصفة مع الاتحاد الوطني بل وفق الاستحقاق الانتخابي.

وسيتولى البرلمان الجديد، الذي يتألف من 111 مقعداً بضمنها 11 مقعداً للأقليات، تشكيل حكومة من الاحزاب الفائزة في ظل معارضة ضعيفة.