أسد يهاجم فتاة في العشرين بمدينة دهوك

رووداو – أربيل/ تعرضت فتاة في حديقة حيوان دهوك إلى هجوم من أسد أسفر عن إصابتها بجروح، ورفعت عائلة الفتاة دعوى على مدرب الأسد الذي أفرج عنه بكفالة بعد احتجازه.

فعندما حاولت فتاة في العشرين، الليلة الماضية، 19 تشرين الثاني 2018، إلتقاط صورة مع أسد في حديقة حيوانات دهوك، تعرضت لهجوم من الأسد وأصيبت بجراح.

يذكر أن الحادث وقع عندما طلبت الفتاة من مدرب الأسد فتح باب القفص لها لتلتقط صورة مع الأسد، فوافق المدرب على طلبها وفتح لها الباب.

وصرح المتحدث باسم شرطة دهوك، هيمن سليمان، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن عائلة الفتاة رفعت شكوى وقامت الشرطة بإلقاء القبض على المدرب، لكن تم الإفراج عنه اليوم بكفالة، إلا أن التحقيق مستمر لأنه لم يكن على المدرب أن يستجيب لطلب الفتاة.

وعن الحالة الصحية للفتاة، قال سليمان إنها لا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، لكن حالتها الصحية جيدة.

وعن تفاصيل الحادث، قال مدير حديقة حيوانات دهوك، رمضان محمد، لشبكة رووداو الإعلامية: “طلبت فتاة كانت رفقة اثنتين من صديقاتها، من أحد مدربينا فتح قفص الأسد لتلتقط صورة مع الأسد، ففتح المدرب باب القفص بدون استئذان الإدارة، وعندما دخلت الفتاة القفص هاجمها الأسد”.