أسبوع ماطر في الإقليم بدءاً من الغد

{بغداد: الفرات نيوز} كشف مسؤول في المديرية العام للأجواء الجوية في اقليم كردستان، عن هطول موجة من الامطار على الاقليم بدءاً من يوم السبت المقبل.

وقال مسؤول قسم التوقعات في المديرية بژار أكرم، في تصريح صحفي، اليوم ان “موجة من الامطار قادمة الى اقليم كردستان،” مشيرا الى ان “الموجة ستبدأ ليل السبت وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل”.

وبين ان “التوقعات تشير الى هطول الامطار بنسب متفاوتة”.

وأضاف أكرم، أن “النسبة الأكبر ستهطل في مركز محافظتي أربيل والسليمانية والمناطق الجلبية في المحافظتين،” مشيرا الى ان “أمطارا غزيرة ستهطل في ادارة كرميان،” لافتا الى ان “درجات الحرارة ستشهد انخفاضا مع هطول الأمطار”.

وتابع، ان “موجة الأمطار ستستمر حتى نهاية الاسبوع المقبل،” موضحا انها “ستكون على مرحلتين، حيث ستهطل الأمطار حتى يوم الثلاثاء، فيما ستهطل مجددا يوم الاربعاء المقبل، وفي جميع مناطق اقليم كردستان”.

وتوقع أكرم، ان تتجاوز نسبة الأمطار التي ستهطل خلال الاسبوع المقبل، الـ 10 ملم في مناطق اقليم كردستان”.