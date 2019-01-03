أردوغان يؤكد تخصيص بلاده 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق

أكد أن استقرار العراق هو استقرار لتركيا وللمنطقة باسرها

قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس إن العراق وتركيا “بحاجة إلى اتفاقية شاملة لكل الملفات بما فيها قضية المياه”.

وتابع صالح في مؤتمر صحفي جمعه اليوم 3 كانون الثاني 2019 بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “نحتاج إلى شراكة استراتيجية مع تركيا”، حسب مانقلته وكالة الأناضول للأنباء.

من جهته أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار لإعادة الإعمار في العراق.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع صالح، أثناء زيارته إلى تركيا، “تعهدنا بتقديم 5 مليارات دولار لإعادة إعمار العراق وسرعنا عملياتنا بهذا الشأن”.

كما أكد أردوغان، خلال المؤتمر، ان تركيا والعراق سيعززان تعاونهما في مكافحة الإرهاب.

وبين الرئيس التركي، ان “استقرار العراق يمثل استقرار المنطقة بأكملها”، مبينا ان “حماية وحدة العراق وسياسته هي أساس سياستنا تجاه العراق”.

واضاف، أن “تركيا مستعدة لتقديم كل الجهد لإعادة اعمار العراق بكافة المجالات، ومنها، الأغذية والأدوية وغيرها”، وتابع “اننا نؤمن بأن هناك نجاح سيتحقق في هذه المجالات”.

وأشار أردوغان الى أنه “تم تحطيم الرقم القياسي للتبادل التجاري بين العراق وتركيا في العام 2013 حيث بلغ 16 مليار دولار، ونحن نسعى لبلوغ هذا الرقم مرة أخرى”.

وكشف عن “سعي تركيا لدخول الاتفاق الاقتصادي مع العراق في اسرع وقت، والتعامل في كافة المجالات العسكرية والثقافية وكافة المستويات الأخرى”، مبينا ان “حماية سيادة العراق ووحدة أراضيه وأمنه، هي أساس سياستنا تجاه العراق”.