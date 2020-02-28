أردوغان لبوتين: كل عناصر النظام باتوا أهدافاً وسيتم ضربهم

كشف مدير الاتصالات في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأن كل عناصر النظام السوري باتوا أهدافاً لتركيا وسيتم ضربهم.

وتابع ألتون، أن أردوغان حث بوتين على ضمان أن تفي روسيا، التي تدعم دمشق بالضربات الجوية، بمسؤولياتها في إدلب وتوقف هجمات القوات السورية.

وقال المسؤول التركي، إن أردوغان سيبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، الجمعة 28 فبراير/شباط 2020، بأن الدعم الشفهي فيما يتعلق بمنطقة إدلب السورية لا يكفي وأن أنقرة تتوقع دعماً «فعلياً»، كما بين أن الرئيس التركي سيتصل هاتفياً بزعماء أوربيين.

تصريحات ألتون تأتي بعد مقتل 33 جندياً تركياً في هجمات للقوات التابعة للنظام السوري في إدلب، وهو ما أثار غضب أنقرة التي توعدت بالرد والانتقام لجنودها الذين قضوا في الهجوم. كما أعلنت تركيا عن فتح الأبواب أمام المهاجرين الراغبين في الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.