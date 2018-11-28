أردوغان: حرب كبيرة لإعادة رسم المنطقة وتشمل العراق

تحدث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن “ملايين الجائعين والمشردين” في اليمن.

وقال الرئيس أردوغان: “لا داعي للبحث عمن يتحمل مسؤولية ملايين الجائعين والمشردين في اليمن، لأننا نحن المسلمين أو ما يعرف بالمسلمين، المسؤولون”، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وأضاف أردوغان أنه “يجري حاليا إعادة رسم المنطقة عبر حرب كبيرة، سببت الأزمات والتوترات في المنطقة، بدءا من سوريا إلى اليمن والعراق وفلسطين، وأسالت الدموع والدماء”.

وتابع الرئيس التركي أمام الاجتماع الرابع والثلاثين للدول الأعضاء في الكومسيك” وهي لجنة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أنه “علينا ألا نقيم حدودا وجدران جديدة فيما بيننا داخل هذه المنطقة التي رسمت حدودها بالدماء”.