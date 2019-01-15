أردوغان: تركيا ليست لديها مشاكل مع الكورد في سوريا أو في دول الجوار

رووداو – أربيل/ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة لا تطلب إذنا من أحد من أجل محاربة الإرهاب، مشيراً الى ان تركيا ليست لديها مشاكل مع الكورد في سوريا أو في دول الجوار.

جاء ذلك في مقالة كتبها لصحيفة كوميرسانت الروسية واسعة الانتشار، تحت عنوان ” التعاون التركي- الروسي ذو أهمية بالغة من أجل حل الأزمة السورية”.

وأضاف أردوغان: “نحتفظ بالحق في استهداف الإرهابيين الذين يهددون بلدنا من الأراضي السورية إلى حين تتهيئ الظروف”.

مشدداً على أن “الأزمة السورية لا يمكن أن تحل إلا من قبل الدول التي تستفيد من تضميد جراح سوريا وتتضرر من تعميق الأزمة فيها”.

وأكد أردوغان، أن “تركيا ليس لديها أية مشاكل مع الكورد في سوريا أو غيرهم ممن يعيشون بدول الجوار”.

ولفت إلى أن “الادعاءات الصادرة من أمريكا لا أساس لها ولا تعكس الحقائق وإنما وجهة نظر بعض مجموعات المصالح”.