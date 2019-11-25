أربيل وبغداد تتوصلان إلى اتفاق مبدئي حول ميزانية 2020

رووداو – بغداد/ توصلت حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، اليوم الاثنين، إلى اتفاق حول الميزانية العامة للعراق للعام القادم 2020، وبموجب الاتفاق ستسلم حكومة الإقليم ما يعادل 250 ألف برميل نفط يومياً لحكومة بغداد.

ووصل وفد من حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، إلى بغداد، وعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة الاتحادية بهدف إحقاق مطالب إقليم كوردستان في مسودة موازنة العراق لعام 2020.

وفي هذا السياق، قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، خلال مؤتمر صحفي مقتضب حضرته شبكة رووداو الإعلامية، إن “اجتماعاً موسعاً جرى اليوم بحضور عدد من ممثلي حكومة الإقليم برئاسة السيد وزير المالية”.

وأضاف الغضبان أنه “من جانب الحكومة الاتحادية حضر السيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، إلى جانب السيد محافظ البنك المركزي”.

وتابع وزير النفط العراقي أنه “تم استعراض كافة النقاط الأساسية التي تُدرج ويبنى عليها قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، وبلا شك من ضمن النقاط المهمة أن الاتفاق النفطي شكل عموداً من الأعمدة الهامة”.

مشيراً إلى أن هناك “اتفاقاً مبدئياً، وأعتقد أنه سيكون نهائياً، وينص على تسليم الإقليم ما معدله 250 ألف برميل من النفط المنتج في الإقليم يومياً لشركة تسويق النفط العراقية لتتولى تصديره عبر ميناء جيهان التركي على البحر الأبيض المتوسط، وذلك اعتباراً من 1/1/2020”.

وأردف الغضبان أنه “بالمقابل سيتم إعداد موازنة، وسيشترك ممثلون عن الإقليم مع زملائهم في الحكومة الاتحادية، وسيجتمعون يومي الأحد والاثنين من الأسبوع القادم على أمل أن تكتمل الموازنة بصيغتها شبه النهائية، ومن ثم تُعرض على رئيس مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء لمناقشها وإقرارها، ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لتأخذ مداها التشريعي لتصدر بقانون، وهو قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020”.

وكان ممثل حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى، قد تحدث في وقت سابق عما تضمنه الاجتماع، وأشار إلى أنه “تضمن مناقشة حصة إقليم كوردستان من موازنة العراق لعام 2020، وكمية النفط التي ستسلمه أربيل لبغداد، لذلك اتفق الطرفان بشكل مبدئي على عدد من النقاط، من بينها أن تُسلم حكومة إقليم كوردستان 250 ألف برميل نفط يومياً لشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، وبالمقابل ستُسلم الحكومة الاتحادية حصة إقليم كوردستان من الموازنة بالكامل”.

وخلال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعراق كل عام، يؤكد إقليم كوردستان على حقه بحصته من هذه الموازنة، والبالغة 17%، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تُسلم هذه الحصة بالكامل حتى الآن، كما أوقفت بغداد هذه الحصة في سنوات سابقة، فيما سبق لحكومة بغداد أن قالت إن “حق الكورد من الموازنة أقلُ من 17%”.