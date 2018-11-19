أربيل وبغداد تتفقان على رفع النقاط الجمركية

إتفق وفد من الهيئة العامة للجمارك العراقية، مع مسؤولي الجمارك بإقليم كوردستان، على رفع النقاط الجمركية بين الإقليم والمحافظات العراقية.

وقال مدير عام الجمارك في إقليم كوردستان، سامال عبدالرحمن في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أنه “تم التوقيع على إتفاقية مع وفد من الهيئة العامة للجمارك العراقية لرفع النقاط الجمركية بيننا، وتم رفع الطلب للموافقة عليه من قبل الحكومة المركزية لإزالة جميع هذه النقاط”.

وأضاف، “ان وفد الهيئة العامة للجمارك العراقية سيبقى في إقليم كوردستان لحين إستكمال كتابة التعرفة الجمركية الجديدة للمحافظات العراقية وإقليم كوردستان”.

وكانت هيئة الجمارك العراقية قد عقدت إجتماعات مشتركة خلال الاسبوعين الماضيين مع وفد جمارك إقليم كوردستان، في بغداد وأربيل، حول توحيد الإجراءات الجمركية بين الجانبين فيما يخص تحديد القيمة والتعرفة الجمركية وتبادل المعلومات.