أربيل… مدرسو الأنبار ينظمون احتجاجاً على قطع رواتبهم من قبل مديرية تربية محافظتهم

رووداو – أربيل/ نظم عدد من التدريسيين من محافظة الانبار، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام ممثلية وزارة التربية العراقية في أربيل، مطالبين مديرية التربية في محافظتهم بإطلاق رواتبهم، وقالوا إن عدم صرفها هو وسيلة لإجبارهم على العودة إلى المحافظة التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.

وقالت مدرسة من محافظة الأنبار لشبكة رووداو الإعلامية: “بعد استقرارنا في أربيل لم ننقطع عن الدوام بعدما هجرنا محافظتنا منذ 4 سنوات”، مضيفةً “نطالب بإطلاق رواتبنا من قبل مديرية التربية في الأنبار “، موضحةً “يريدون أن نعود إلى مناطقنا قسراً بينما لدينا الحرية الكاملة في اختيار المكان الذي نرغب العيش فيه”.

من جهته طالب مدرس آخر: “كادر مديرية التربية في الأنبار بإطلاق رواتبنا وضمان حقوق المدرس بالشكل الصحيح ولا نعلم السبب الذي دفعهم للتصرف معنا على هذا الشكل”.

كما أشار مدرس آخر: “الرواتب مصروفة وتم إعطائها للمدراء ثم جرى تبليغ المدراء بعدم إرسال الرواتب نود أن نعلم الجهة المسؤولة عن عدم صرف رواتبنا “.

وقال مدرس من محافظة الأنبار لشبكة رووداو الإعلامية: “ليس لدينا أي مطالب سوى صرف رواتبنا”، مضيفاً أن “مديرية التربية في الأنبار لا توعز بإطلاق الرواتب وذلك ليجبرونا على العودة إلى مناطقنا التي لا يتوفر فيها أبسط الخدمات “.

من جهتها قالت واحدة من المدرسات إننا “نطالب بإطلاق رواتبنا لأنه لو كان الأمان متوفراً في مناطقنا لعدنا إليها، لكنها تفتقر للخدمات الأساسية المتمثلة بالماء والكهرباء فضلاً عن عدم توفر الأمان في المحافظة”، مبينة أن “عدم صرف رواتبنا من قبل مديرية التربية في الانبار غير معلوم”.

كما أشار مدرس آخر: “صدر أمر بتكليف المدرسين من قبل الوزير، ولكن إلى الآن لم ينفذ والآن قطعت رواتبنا “، مطالباً “مدير تربية الأنبار بتوضيح أسباب عدم الصرف”.

وتابع مدرس آخر: “لا نعلم سبب قطع رواتبنا ونطالب بإطلاقها لما يترتب علينا من مسؤوليات كتأمين آجار المنازل التي نعيش فيها بأربيل”.