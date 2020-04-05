أربيل .. مجلس عزاء يتسبب بأصابة 32 شخصاً بـ”كورونا” والصحة لاتستبعد عزل المنطقة

قال وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان د.سامان بزرنجي ، اليوم الاحد ، انهم خصصوا مستشفى آخر في اربيل للعناية بالمصابين بوباء كورونا ، بعد زيادة اعداد المصابين قياساً الى الفترة القليلة الماضية ، فيما لم يستبعد فرض حجر صحي على منطقة “كاريزان” في اربيل اثر تسجيل اكثر من 30 اصابة بفيروس كورونا فيها ، بعد اقامة مجلسي عزاء فيها في مخالفة لتوجيهات وتعليمات وزارة الصحة الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس.

د.برزنجي قال في مؤتمر صحفي ، انه لغاية الان الفرق الصحية تجري عمليات تعقيم وتعفير في منطقة “كاريزان” ، مشدداً بالقول انه اذا استوجب الامر سنفرض الحجر الصحي عليها .

موضحاً ، سنحرك دعوى قضائية عن طريق المدعي العام ضد العائلتين اللتين اقامتا مجلسي العزاء ، لافتاً الى اصابة 32 شخصاً من المشاركين في المجلسين بفيروس كورونا مايعني 35% من مجموع المصابين بالفيروس في مدينة اربيل .

وتابع ، بالقول ” قمنا بتخصيص مستشفى رزگاري ايضا للمصابين لان المستشفيات الاخرى بدأت لاتستوعب اعداد الاصابة “، مشددا على ضرورة اتباع المواطنين التعليمات والتدابير الوقائية وملازمة منازلهم.

في غضون ذلك ، وجهت مديرية صحة اربيل نداء الى المشاركين في مجلسي عزاء اقيما في المنطقة المذكورة بضرورة اخضاع انفسهم للفحص الطبي عبر مراجعة مركز معالجة مصابي كورونا او الاتصال بالخط الساخن 122 لاجراء الفحوصات الضرورية لهم .

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم تسجيل 18 حالة اصابة جديدو بفيروس كورونا المستجد في محافظة اربيل العاصمة ، 8 منهم رجال، بالاضافة لـ 6 نساء، و4 اطفال جميعهم من الملامسين للمصاب في مجلس العزاء في منطقة كاريزان، مشيرا الى ان المصابين الجدد من سكنة احياء مختلفة في مدينة اربيل.

وتابع البيان ان المجموع الكلي لمصابي مجلس العزاء في المنطقة المذكورة وصل الى 32 حالة.