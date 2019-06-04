أربيل عضواً في منظمة المدن الفرانكفونية العالمية

خلال أعمال المؤتمر الـ 89 لمنظمة المدن الفرانكفونية العالمية المنعقد في مدينة كيغالي عاصمة رواندا، تم التصويت على انضمام مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان إلى المنظمة.

خلال المراسيم، وجهت رئيسة المنظمة آن هيدالكو في كلمة لها، الشكر لوفد حكومة إقليم كوردستان الذي يشارك للمرة الأولى في المؤتمر، وأكدت أهمية انضمام مدينة أربيل إلى المنظمة وتعميق علاقاتها مع باقي مدن العالم.

من جانبه أعرب محافظ أربيل نوزاد هادي في كلمته، عن شكره لرئيس وأعضاء المنظمة لقبول أربيل عضواً فيها، وقدم عرضاً موجزاً عن مدينة أربيل وإقليم كوردستان.

وتتألف منظمة المدن الفرانكفونية العالمية من 194 مدينة تنتمي لـ 51 دولة، وتهدف إلى تأسيس التعاون المتبادل في مختلف المجالات بين المدن الأعضاء فيها، ومركزها الرئيسي في العاصمة الفرنسية باريس.