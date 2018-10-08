أربيل ستحتضن مؤتمر اتحاد النحالين العرب العام القادم

رووداو-أربيل/ تنتهي اليوم أعمال المؤتمر الحادي عشر لاتحاد النحالين العرب المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر القادم في أربيل، في السنة القادمة، 2019.

أفاد موفد شبكة رووداو الإعلامية إلى بيروت، سامان بشارتي، بأن اليوم، الأحد 7 تشرين الأول 2018، هو اليوم الثالث والأخير من أيام المؤتمر الحادي عشر لاتحاد النحالين العرب الذي يشارك فيه عدد من نحالي إقليم كوردستان.

وقال موفد شبكة رووداو الإعلامية إنه سيتم اليوم الإعلان عن نتائج فحص نوعية وجودة عسل الدول المشاركة في المؤتمر، وستمنح الميدالية الذهبية لأفضل عسل مشارك في المؤتمر، والتي كان النحالون الكورد قد فازوا بها العام الماضي، ومن المؤمل أن يفوزوا بها هذه السنة أيضاً.

وأضاف موفدنا أن وفد إقليم كوردستان سيتسلم اليوم راية مؤتمر اتحاد النحالين العرب، لكي ينظم مؤتمر العام القادم في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وصرحت السيدة بيان، وهي السيدة الكوردية الوحيدة وعضو الهيئة المؤسسة لاتحاد نحالي إقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية: “أتقدم بتهاني وتهاني وفد نحالي كوردستان إلى جميع النحالين في إقليم كوردستان، لكون أربيل ستحتضن المؤتمر القادم لاتحاد النحالين العرب والذي سيعقد العام القادم”.

وقالت: “بالرغم من وجود منافسين لنا، لاستضافة المؤتمر القادم، ومن بينهم الجزائر وتونس وليبيا، لكن أربيل حصلت على أغلب الأصوات لعقد المؤتمر القادم لاتحاد النحالين العرب القادم على أرضها”.

يشارك نحالو إقليم كوردستان منذ عشر سنوات في مؤتمرات اتحاد النحالين العرب، وقد فاز نحالو الإقليم بالمرتبة الأولى في اثنين من هذه المؤتمرات.

وقال أحد النحالين الكورد لرووداو: “شاركنا في عام 2009 بمؤتمر جنوبي فرنسا وقد حصلنا على المركز الأول كما حصلنا على المركز ذاته العام الماضي في شرم الشيخ المصرية حيث حصلنا على الميدالية الذهبية، ونأمل في الحصول على المركز الأول هذا العام أيضاً”.

يشار إلى أن أجواء وطبيعة كوردستان تؤثر بشكل كبير في رفع مستوى جودة العسل المنتج في الإقليم، بما يؤهله للمنافسة وتصدر المؤتمرات الدولية والإقليمية المعنية بهذا الشأن.

وكان رئيس المؤتمر الحادي عشر لاتحاد النحالين العرب، قد أعلن في وقت سابق لشبكة رووداو الإعلامية بأنهم يعملون على عقد المؤتمر القادم في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقد انطلقت أعمال المؤتمر الحادي عشر لاتحاد النحالين العرب يوم الجمعة في مجمع غولدن توليب – الجية، جنوب بيروت، برعاية رئيس جمهورية لبنان وحضور وفود من ٣٠ دولة.