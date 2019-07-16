أربيل توقع مذكرة “توأمة” مع واحدة من أهم عواصم العالم

رووداو – أربيل/ خلال مراسم رسمية، تم توقيع مذكرة تؤامة بين مدينة أربيل ومدينة باريس، اليوم الإثنين، والتي تتضمن التعاون بين الطرفين على الصعيد الاقتصادي والثقافي ومختلف الاصعدة الاخرى.

ووقع محافظ اربيل نوزاد هادي، مع رئيسة بلدية باريس آن هيلداكو هذه اللاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس، والذي يهدف الى استمرار علاقات الصداقة والتنسيق بين الطرفين وتغيير التجربة، لبدء حياة افضل للساكنين في أربيل وباريس.

وتشمل مذكرة التفاهم الاتفاق وفي كافة الاصعدة سواء الثقافية والتكنولوجية والتراثية والرياضية والبيئة وانشاء الطرق وغيرها.

ويأتي التوقيع على هذه الاتفاقية بعد الزيارة التي قام بها رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان البارزاني، قبل ايام الى العاصمة الفرنسية باريس، ولقائه مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ولقائه ايضاً مع رئيسة بلدية باريس آن هيلداكو.