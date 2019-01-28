أربيل تدخل بمفاوضات مع بغداد على رواتب ثلاثة اشهر لم تدفعها الحكومة العراقية

افاد وزير المالية في الحكومة الاتحادية فؤاد حسين يوم الاثنين ان حكومته وحكومة اقليم كوردستان يخوضان مناقشات بشأن رواتب ثلاثة اشهر من العام الماضي لم ترسلها بغداد الى اربيل.

وقال حسين في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش اجتماعه مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري، ان “رئيس الجمهورية بعد مصادقته على قانون الموازنة المشرع من قبل مجلس النواب العراقي ونشره في الجريدة الرسمية سيدخل حيز التنفيذ”.

واكد على وجود نقاشات بين اربيل وبغداد على ثلاثة رواتب لعام 2018 لم تدفعها الحكومة الاتحادية آنذاك لموظفي الاقليم.

وكان وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان ريباز حملان فد اعلن منتصف الشهر الجاري ان رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني قد فاتح رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في إرسال رواتب ثلاثة اشهر بذمة الحكومة الاتحادية لموظفي الاقليم.

وقال انه توجد اتفاقية بين اربيل وبغداد توجب ارسال رواتب 12 شهرا لعام 2018، مستدركا ان الحكومة الاتحادية بدأت بأرسال الرواتب في الشهر الرابع، ولم ترسل الى الان رواتب الشهر الاول والثاني والثالث من العام الماضي.

واوضح انه “تحدثنا مع وزير المالية الاتحادي، ورئيس حكومة الاقليم تحدث مع عادل عبد المهدي في ارسال رواتب الاشهر الثلاثة”، مشيرا الى ان تلك الرواتب تم تضمينها في موازنة العام الحالي.

وتابع حملان انه “في الوقت الذي سترسل به الحكومة العراقية تلك الرواتب مع الايرادات المالية الداخلية والمتحققة من بيع النفط الخام فانه سيتم توزيعها على الموظفين”.