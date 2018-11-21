أربيل تحتضن مهرجاناً فنياً

شفق نيوز/ تنطلق يوم غد الاربعاء فعاليات مهرجان موسيقي وغنائي منوع في مدينة اربيل، بعنوان “مهرجان كوردستان للموسيقى والغناء”، يحتضن الفنانين والفرق الفنية من اجزاء كوردستان الاربعة.

وقالت المديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل في بيان لها، ان المديرية ستنظم غدا الاربعاء “مهرجان كوردستان للموسيقى والغناء” في قاعة الثقافة باربيل.

واشار البيان الى ان هذا المهرجان والكرنفال الفني يأتي للقاء الفرق الفنية والموسيقية واظهار المستوى الفني لكوردستان من اجل تقديم خدمات اكبر للحركة الفنية والثقافية.

واوضح البيان ان المهرجان سيفتتح في قاعة الثقافة – شارع كركوك بالقرب من مبنى رئاسة جامعة صلاح الدين في الساعة الخامسة عصرا وستستمر فعالياته حتى يوم 23 من شهر تشرين الثاني الجاري.