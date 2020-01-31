بمشاركة 82 إعلامياً عراقياً.. أربيل تحتضن فعاليات مؤتمر الإعلام المستقل

رووداو – أربيل/ باشرت في مدينة أربيل، اليوم الجمعة، فعاليات مؤتمر “الإعلام المستقل .. دعم الاستقرار وتحديات الاستدامة”، بمشاركة 82 إعلامياً إلى جانب حضور فريق من وزارة الإعلام العراقية.

وقال الصحفي، عماد الشرع لشبكة رووداو الإعلامية إنه “في هذا الوقت الذي يمر به العراق الإعلام أصبح مستهدفاً بشكل كبير جداً من جهات مختلفة”، مضيفاً ان “الإعلام المستقل أصبح حديثاً كبيراً حول كيف سيستمر الإعلام المستقل، خاصة في ضوء وجود إعلام حزبي وإعلام حكومي وإعلام مستقل وهذا النوع يحتاج استدامة كي يدوم ودعم وهو يمكن أن يكون من خلال الإعلان والتسويق”.

مشيراً إلى أنه “نحن هنا لنتحدث عن محاور مختلفة لأن دور الإعلام في تحرير المدن فالجيش شارك فيه والحكومة في الإقليم وفي المركز”.

متابعاً ان “الإعلام في إقليم كوردستان أيضاً فقد صحفية أثناء التغطية للحرب”، موضحاً “نريد أن يكون هناك حوار بين الإعلام الحكومي والإعلام الحر من أجل تحقيق إعلام مستقل واستدامة”.

وأردف: “من المهم الحفاظ على الصوت للإعلام المستقل وأن يستمر لأنه من الضروري تغطية الاحداث كما هي”.

وبين “هنالك إعلام مستقل في العراق ومؤتمرنا اليوم هو دليل على أنه هناك مازال مؤسسات مستقلة”.

وقالت رومي نصر مساعد مدير منظمة”IWPR” البريطانية لشبكة رووداو الإعلامية: ” “هذا المؤتمر توقيته حساس جداً لكنه مهم لأن الانتهاكات التي حدثت بالأشهر والسنين السابقة تدل على أن حرية الصحافة في خطر”.

وأضافت “من الواجب أن نستقطف جهات مسؤولة عن دعم حرية الصحافة ليتناقشوا فيما بينهم”.

وأشارت إلى أنه “هذا المؤتمر لعب دوراً في كسر الحواجز والعوائق وخاصة أن الخوف كان مسيطراً على حرية التعبير وذلك ما شهدناه بالثلاثة أشهر السابقة”.

ولفتت نصر إلى أنه “توجد عدة عوائق على عدة أصعدة لأنه في البداية نعتبر أن الإعلام ليس مستقلاً ولذلك فهو يكون مسيساً ومبرمجاً حسب سياسات إقليمية أو دولية”، موضحة أن “هناك شرخ كبير ما بين المؤسسات والمنظمات الحكومية أي القطاع العام والصحفيين فالمؤسسات الأمنية غير مهيئة إلى الآن لتسمع صوت الشعب”.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر حول دور الإعلام المستقل في بناء الاستقرار في المناطق بعد مرحلة الصراع، أما الجلسة الثانية فهي حول حرية الصحافة في العراق، ويتخللتها حلاقات نقاشية في ختام كل جلسة.

يشار إلى أن فعاليات المؤتمر سيستمر فقط ليوم واحد.