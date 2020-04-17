أربيل تبدأ بتخفيف قيود العزل والإغلاق بعد تراجع إصابات كوفيد

أربيل (كوردستان 24)- قررت أربيل تخفيف قيود العزل والإغلاق والحظر وبصورة تدريجية على أن تشمل قطاعات معينة وذلك بعد تراجع إصابات فيروس كورونا المستجد.

ولم تسجل أربيل ولليوم الرابع على التوالي أي إصابات بفيروس كورونا في ظل الإجراءات الوقائية والصحية المشددة المتخذة في عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت غرفة عمليات مواجهة الجائحة في أربيل إنها قررت السماح بإعادة فتح محال الحلويات ومزاولة عملها بالتوصيل المنزلي. وتقرر ايضاً أن تعيد محال زيوت السيارات وصيانة الإطارات فتح أبوابها باستثناء المنطقة الصناعية الشمالية والجنوبية.

والمحال المستثناة من الإغلاق والحظر يسمح لها بمزاولة أعمالها بدءاً من الساعة السادسة صباحاً وإلى السادسة مساءً بشكل يومي.

محال التبضع وأفران الخبز ومحال اللحوم والفواكه والخضار.

المطاعم ومحال بيع الحلوى والمكسرات بالتوصيل المنزلي حصراً على ألا يشمل ذلك شارع 30 المحيط بالقلعة.

بائعو غاز الطبخ داخل الأزقة وصهاريج شفط مياه المجاري بالإضافة إلى مركبات الألبان ومشتقاتها.

إعادة فتح صالونات الحلاقة الرجالية مع تجنب دخول أكثر من ثلاثة أشخاص داخل المحل.

محال تبديل زيت السيارات وصيانة الإطارات على أن يقتصر ذلك على يومي الأحد والأربعاء أسبوعياً ولن يشمل القرار المنطقة الصناعية.

إعادة فتح المصانع والمشاريع التجارية والاستثمارية مع مراعاة تجنب التجمعات أثناء مزاولة الأعمال.

يسمح لمن يملكون تراخيص زراعية بالتنقل.

يسمح لسيارات نقل الأدوية من المذاخر إلى الصيدليات كما ويسمح بتنقل سيارات نقل المواد الغذائية والمنظفات إلى المحال.

إعادة افتتاح الصيدليات البيطرية.

يسمح بالمجازر بفتح أبوابها بما يشمل مجازر الماشية والدواجن مع مراعاة تجنب التجمعات.

السماح بمزاولة عمل شركات الشحن والبريد.

قررت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان يوم الخميس تمديد حظر التجول لغاية 23 من الشهر الجاري على الرغم من تباطؤ انتشار الجائحة في الإقليم.

ويشمل الحظر حركة المارة المشاة باستثناء تلك المتعلقة بالاحتياجات اليومية والحالات المرضية مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.