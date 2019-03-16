أربيل.. الوقوف حداداً على أرواح ضحايا القصف الكيماوي على حلبجة

رووداو – عنکاوة/ شهدت معظم مناطق إقليم كوردستان، اليوم السبت، 16 آذار، 2019، الذي يوافق الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لقصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية، الوقوف حداداً على أرواح الضحايا في الساعة الحادية عشرة صباحاً، ومنها كنيسة ماريوسف في ناحية عنكاوة في أربيل.

وتعرضت مدينة حلبجة في 16 آذار من عام 1988 لقصف كيماوي من قبل طائرات النظام العراقي الحاكم آنذاك، ما أدى إلى استشهاد حوالي خمسة آلاف مواطن وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين، إضافة إلى تشريد آلاف آخرين من سكان المدينة.