أربيل: القبض على عصابة تسرق هذا النوع من السيارات

{بغداد: الفرات نيوز} أعلن المتحدث باسم شرطة أربيل، اعتقال عصابة لسرقة سيارات الحمل في أربيل.

وقال المتحدث باسم شرطة اربيل هوكر عزيز، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، ان “قوات الشرطة تمكنت بعد سرقة 5 سيارات حمل من اعتقال العصابة التي قامت بالسرقة في وقت قياسي وهي مكونة من أربعة أشخاص”.

وأضاف، ان “ثلاثة من أفراد العصابة تم اعتقالهم من قبل قوات شرطة مكافحة الجريمة والرابع من قبل اسايش أربيل واعترف جميعهم خلال التحقيق بسرقة 5 سيارات حمل نوع {كيا} وسط أربيل”.

وأوضح، ان “سيارتين تحملان لوحة أربيل والثلاثة الاخرى تحمل لوحات وسط وجنوب العراق وتم بيعها، الا ان مكانها معروف وستتم اعادتها لاصحابها”.