أربيل الخامسة بين أكثر مدن العالم أمناً

متقدمة على عشرات المدن الأوروبية …

قد يكون من الصادم للبعض أن تجد مدينة في الشرق الأوسط وقد تصدرت موقعاً متقدماً جداً بين أكثر مدن العالم أمناً، ولا سيما ضمن دولة كالعراق. لكن الفكرة لا تلبث أن تصبح منطقية، حين يكون الحديث متعلقاً بإحدى مدن إقليم كوردستان.

ووفق تقرير نشرته صحيفة The Daily meal البريطانية، ترجمته (باسنيوز)، فقد جاءت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، في الترتيب الخامس بين أكثر مدن العالم أمناً، متقدمة على العشرات من العواصم والمدن الأوربية.

ووفق التقرير الذي ضم تصنيف 50 مدينة «آمنة» على مستوى العالم، جاءت مدينة شتوتغارت الألمانية في الترتيب 50، ثم واترلو الكندية، ليمر التصنيف على عواصم دول مرموقة مثل لوكسمبورغ، والعاصمة الكرواتية زغرب، والعاصمة الكندية أوتاوا والدانماركية كوبنهاغن وغيرها، قبل أن يصل قرب قمة هرم التصنيف إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

تقول The Daily meal، إن مدينة أربيل، «عاصمة إقليم كوردستان ذات الحكم الذاتي، هي من أكبر خمس مدن آمنة في العالم».

وتشير إلى أن أربيل هي «إحدى أقدم المدن في العالم، وهي مدينة متنوعة ومليئة بالديانات والأعراق المختلفة والتي يمكن استكشافها في العديد من الأسواق والحدائق والمساجد والمتاحف».

هذا وتتقدم في التصنيف على مدينة أربيل وعلى مستوى العالم، كل من مدينة كيبك الكندية في الترتيب الرابع، ومدينة أوساكا اليابانية في الترتيب الثالث، ومدينة الدوحة القطرية في الترتيب الثاني، ومدينة أبو ظبي الإماراتية كأكثر مدينة آمنة في العالم.