أربيل.. اعتقال ثلاثة إيرانيين حاولوا تهريب المخدرات عبر إخفائها داخل حبات الجوز

رووداو – أربيل: ضبطت فرق مكافحة المخدرات في منفذ حاج عمران التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، 8 كلغم من مادة الكرستال المخدرة إلى جانب اعتقال ثلاثة متهمين إيرانيين.

وأفادت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة لأسايش أربيل في بيان بأن المتهمين الثلاثة الذين اعتقلوا في 24 أيلول الجاري هم كل من (س، ق، أ)، (ش، أ، أ) و (أ، ح، د).

كما استطاعت تلك القوات ضبط 50 كم من مادة الترياك المخدرة كانت مخبأة داخل حبات الجوز وقطع الهراوات.

وأشار البيان إلى أن المتهمين اعترفوا بجريمتهم، وتمت إحالتهم إلى القضاء بعد التحقيق معهم وفق القانون.