أربيل.. استكمال استعدادات مراسم أداء رئيس إقليم كوردستان القسم القانوني

رووداو – أربيل/ استكملت استعدادات مراسم أداء رئيس إقليم كوردستان المنتخب، نيجيرفان البارزاني، القسم القانوني والمقررة صباح غد الإثنين، بحضور العديد من الشخصيات السياسية داخل الإقليم وخارجه إلى جانب ممثلي دول العالم في أربيل.

وأفادت مراسلة شبكة رووداو الإعلامية، رنكَين شرو، بأنه تم تزيين الشوارع المؤدية من مطار أربيل الدولي إلى قاعة سعد عبدالله بعلمي كوردستان والعراق.

وستجري في الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين، 10-6-2019 مراسم أداء نيجيرفان البارزاني القسم القانوني بحضور واسع لممثلي دول العالم والشخصيات والأطراف السياسية في إقليم كوردستان والعراق.

وانتخب نيجيرفان البارزاني في 28 أيار الماضي من قبل برلمان كوردستان رئيساً للإقليم بأصوات 68 برلمانياً من أصل 81 حضروا الجلسة، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني والجيل الجديد.

وأوضحت مراسلة رووداو أن الجلسة ستشهد أداء رئيس إقليم كوردستان القسم القانوني، وإبقاء الجلسة مفتوحة لليوم التالي حيث يقوم الحزب الديمقراطي الكوردستاني باعتباره الفائز الأول بالانتخابات التي أجريت في 30 أيلول الماضي بتقديم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء وهو مسرور البارزاني، ليتم تكليفه من قبل نيجيرفان البارزاني بتشكيل الحكومة بمرسوم رئاسي.

السيرة الذاتية لنيجيرفان إدريس مصطفى البارزاني:

– ولد في 21 أيلول عام 1966 في منطقة بارزان

– هاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975

– التحق بكلية العلوم السياسية في جامعة طهران

– أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني عام 1989

– في 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كوردستان

– أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (للكابينة الرابعة) عام 1999

– في 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كوردستان (الحكومة الموحدة)

– أعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013

– تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018

-أصبح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مؤتمر الحزب الثالث عشر

– انتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس إقليم كوردستان في 3-12-2018

-متزوج وهو أب لخمسة أبناء هم: (إدريس وجيافان ورانية ومايا ودانيال)

– انتخب في 28 أيار 2019 رئيساً لإقليم كوردستان