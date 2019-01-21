أربيل.. أمريكية تدرب الشباب الكورد على التزلج استعداداً لمهرجان جومان الخامس

رووداو-جومان: تقوم شابة أمريكية بإعطاء دروس تدريبية على رياضة التزلج على الجليد في إقليم كوردستان بشكل تطوعي، استعداداً لمهرجان جومان السنوي الخامس للتزلج.

وتدرب الأمريكية آشلي هارس الشباب الكورد على تسلق المرتفعات المغطاة بالثلوج والانزلاق عليها، وهي تتزلج أمام المتدربين لكسر حاجز الخوف في نفوسهم.

وقالت آشلي هارس: “أشارك في هذا المهرجان للعام الثاني، المكان جميل جداً ومناسب للتزلج، الثلوج مدهشة والناس هنا يرحبون بالآخرين ببشاشة ويحبون رياضة التزلج”.

وتابعت: “التدريب يقتصر في البداية على التزلج لمسافة قصيرة، هم يسقطون لكنهم يعاودون التزلج لأن حب التعلم يمتلكهم ويروح عنهم الشعور بالألم”.

من جانبها، قالت هيلين سلام: “أنا كفتاة كوردية أرغب بتعلم التزلج للمشاركة في مهرجانات ومسابقات التزلج، فبلادنا مناسبة جداً لممارسة هذه الرياضة”.

واحتضنت منطقة برجة بقضاء جومان النسخة السابقة من المهرجان في شباط 2018، والذي شارك فيه تسعة متزلجين عالميين، من الولايات المتحدة وأوروبا وأستراليا، إضافة إلى أحد عشر متزلجاً محلياً.

والهدف من هذا المهرجان هو عرض دعائم السياحة الشتوية في إقليم كوردستان، حيث يحضر المهرجان سنوياً العديد من السائحين والمواطنين لمشاهدة هذه الرياضة المثيرة.

ويشهد المهرجان وهو من تنظيم (في آي غرووب) وبإشراف قائمقام ودائرة سياحة قضاء جومان العديد من العروض الحافلة بالحركات الاستعراضية وروح المغامرة.