آشتي هورامي مساعداً لرئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان لشؤون الطاقة

بموجب أمر صادر عن مكتب رئيس وزراء إقليم كوردستان، تم تعيين آشتي هورامي مساعداً لرئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة.

وجاء في الأمر الذي أصدره رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان أنه تقرر تعيين (عبدالله عبدالرحمن عبدالله) وشهرته (آشتي هورامي) بتولي منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة.

وحدد الأمر صلاحيات مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، بالآتي:

1- متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وسياسات حكومة إقليم كوردستان – العراق في قطاع النفط والغاز، بموجب المادة (سادساً) من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان – العراق، ذي الرقم (22) للعام 2007، وبالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

2- تقديم توصيات لرئيس مجلس الوزراء في مجال الطاقة.

3- التنسيق مع الجهات المعنية في مجال الطاقة في حكومة إقليم كوردستان – العراق.

4- إنجاز المهام الخاصة التي يكلف بها من قبل رئيس مجلس الوزراء، في قطاع الطاقة.

5- حضور اجتماعات المجلس الإقليمي للنفط والغاز بموجب المادة (رابعاً) من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان – العراق، ذي الرقم (22) للعام 2007، وصياغة جداول أعمال الاجتماعات.

وقد أسند الأمر هذه المسؤوليات إلى مساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة بموجب المادتين (رابعاً) و(سادساً) من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان. حيث جاء في المادة (سادساً):

أولاً: التنظيم والإشراف على العمليات النفطية، صياغة وتنظيم ومراقبة سياسات العمليات النفطية، إضافة إلى التنظيم والتخطيط والتطبيق والإشراف وتفتيش وتدقيق تنفيذ كل العمليات النفطية، وكذلك تسويق النفط.

ثانياً: إجراء المفاوضات وعقد الاتفاقيات وتنفيذ الرخص ومنها العقود النفطية التي أنجزتها حكومة إقليم كوردستان.

وحسب النقطة 18 من المادة الأولى من قانون نفط وغاز إقليم كوردستان، تشمل العمليات النفطية ما يأتي: التنقيب والاستكشاف بقصد التنمية، إنتاج، تسويق، تخزين، نقل، تصفية، بيع وإنتاج النفط أو بناء وإنشاء وتأسيس أي هيكل للأجهزة والمكائن للأغراض المشار إليها، إنهاء التراخيص أو رفع أي من تلك الهياكل والأجهزة والمكائن والأبنية.

صدر أمر تكليف آشتي هورامي بهذا المنصب في 15 تموز الجاري ويحمل توقيع رئيس وزراء إقليم كوردستان، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

يعتبر آشتي هورامي، الذي عين وزيراً للموارد الطبيعية في إقليم كوردستان في الكابينة الحكومية الخامسة، كان من مهندسي ومنفذي ملف نفط إقليم كوردستان البارزين وكرس خبرته ودرايته وعلاقاته في هذا المجال ليضع نفط وطاقة إقليم كوردستان على خريطة الطاقة العالمية، خاصة بعد محاولات إقليم كوردستان الفوز بحقوق استخراج وبيع واستخدام نفط إقليم كوردستان من خلال إصدار قانون النفط والغاز العراقي، لكن بغداد أعاقت صدور ذلك القانون.

وفي المحادثات الأخيرة بين أربيل وبغداد، أعلن بعض مسؤولي بغداد أنهم أعاقوا إصدار قانون النفط والغاز، عندما كان إقليم كوردستان يصر على إصداره، لأنهم كانوا يظنون أن الإقليم لن يتمكن من إبرام عقود للتنقيب عن النفط، وإن اكتشف النفط فلن يستطيع بيعه والعثور على سوق وسيضطر لتسلبمه لهم. لكن كل ذلك حصل وتعاقد الإقليم مع عدد من الشركات العالمية المعروفة واكتشف النفط وأرسله إلى الأسواق العالمية عبر أنبوب أنشئ في السنوات الأخيرة.

كان لنفط وغاز إقليم كوردستان أثره في تحسين الكهرباء في إقليم كوردستان مقارنة بالمناطق الأخرى من العراق، وكانت ساعات التزويد قبل 2014 والأزمة المالية في الإقليم ضعف ساعات التزويد في العراق، ومازالت أكثر مما هي عليه في المناطق الأخرى من العراق.

كان آشتي هورامي وزيراً للموارد الطبيعية في الكابينات الحكومية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة لإقليم كوردستان، وسيواصل المشاركة في سياسة الطاقة في إقليم كوردستان في الكابينة الحكومية التاسعة من خلال منصبه كمساعد رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة.