آسايش كوردستان تعلن احباط مخططات ارهابية بمتنازع عليها

شفق نيوز/ اعلنت مؤسسة آسايش اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، احباط عدة مخطط ارهابية بمناطق خانقين وسلسلة جبل حمرين.

وجاء في بيان المؤسسة ان مديرية آسايش السليمانية، قسم العمليات حصلت على معلومات حول الارهابي المدعو “نبيل ابراهيم عبد” المعروف بـ”ابو احمد”، وتم وضعه تحت المراقبة، موضحة ان عملية امنية مشتركة بين آسايش السليمانية والاجهزة الامنية الاتحادية اسفرت على اعتقاله الشهر المنصرم في بغداد.

واضاف البيان ان الآسايش حصلت من المعتقل على معلومات حول وجود مخطط ارهابي في خانقين ومدينة في اقليم كوردستان، كما نفذ داعش عمليات ارهابية في قريتي “يوسف بك ومردان” في خانقين، بتفجير سيارة تقل احد ضباط الشرطة وخطف ثم قتل 4 مواطنين كورد، 3 منهم من عناصر قوات البيشمركة في 9 حزيران الماضي.

وتابع ان رئيس مؤسسة آسايش اقليم كوردستان اصدر قرارا باجراء المزيد من التحقيقات وبالتنسيق مع آسايش السليمانية ، وآسايش كرميان، ومكافحة الارهاب الاتحادية ومديرية شرطة خانقين، واسفرت العمليات الميدانية ليلة 23 ـ 24 ايلول الجاري، عن كشف احد اوكار الارهابيين، واستمرت الحملة لتطهير مناطق غربي خانقين، ثم قصفت طائرات التحالف اوكار التنظيم الارهابي ما ادى الى مقتل 6 مسلحين، بضمنهم قيادي برتبة امير، كما تمت مصادرة عشرات من اجهزة المحمول اعدت لتنفيذ عمليات ارهابية.

واكد ان قوات الآسايش ستواصل مهامها من اجل ضمان الامن والاستقرار في اقليم كوردستان وحماية ممتلكات المواطنين باحباط جميع المخططات الارهابية ومن اجل اقليم ينعم بالامن والامان والاستقرار.