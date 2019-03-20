آسايش أربيل تعلن القبض على عصابة ارتكبت 20 جريمة متنوعة

رووداو – أربيل/ أعلنت مديرية آسايش أربيل القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص ارتكبت خلال الفترة الأخيرة 20 جريمة سرقة وقطع طريق وهجوم على دور المواطنين.

فقد جاء في بيان صدر اليوم، الثلاثاء 19 آذار 2019، عن إعلام مديرية آسايش أربيل، وتلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: “ضمن إطار نشاطات فرق المتابعة والمراقبة التابعة لمديريتنا، تم القبض على عصابة إجرامية مكونة من خمسة أشخاص”.

وأشار البيان إلى أن هذه العصابة “ارتكبت في الآونة الأخيرة 20 جريمة سرقة وقطع طريق وهجوم على دور المواطنين”، مبيناً أن العصابة “سرقت خلال هذه العمليات 6830 غراماً من الذهب، 7 سيارات، 9400 دولار، 41 هاتفاً نقالاً، 3 دراجات نارية ومقتنيات أخرى”.

وأضاف بيان إعلام مديرية آسايش أربيل أن “العصابة انتحلت صفة قوات الآسايش لتسهيل قيامها ببعض من جرائمها، وتبين بعد القبض عليها أن لا علاقة لأي من أفرادها بقوات الآسايش”.

واختتم البيان بتوضيح أن “المذنبين أقروا بجرائمهم أمام قاضي التحقيق وهم الآن قيد الاحتجاز للتحقيق بموجب المادة 443 من قانون العقوبات”.