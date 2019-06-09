آبل تحدث نظام (IOS) وتضيف اليه اللغة الكوردية

شفق نيوز/ اعلنت شركة ابل الامريكية العملاقة، اليوم السبت، عن قرب تحديثها الجديد لنظام (IOS) لجهاز الايفون، مضيفة انها ستضيف اليه اللغة الكوردية.

وجاء في بيان للشركة، اطلعت عليه شفق نيوز، انها ستطرح قريبا النظام الجديد (IOS 13) ، ضيفة ان النظام سيحتوى على العديد من التحديثات.

واضاف البيان ان واحدا من تلك التحديثات المضافة للنظام عبارة اللغة الكوردية فضلا عن 38 لغة اخرى موجودة في نظامها حيث بامكان المستخدمين استعمالها في كتابة الرسائل.

ويعد الكورد واحدا من المكونات الاساسية والرئيسة في غرب اسيا وموزعون على دول العراق وايران وتركيا وسوريا ويعيش بعضهم في جنوب غرب ارمينيا وعدد من مناطق اذربيجان ولبنان.