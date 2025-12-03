نبوءة بابا فانغا المرتقبة لعام 2025 تثير الجدل قبل قرعة كأس العالم.. ما القصة؟

تثير نبوءة منسوبة للعرّافة البلغارية الشهيرة بابا فانغا جدلا واسعا، مع اقتراب موعد يعتقد البعض أنه قد يشهد تحقق أحد أكثر توقعاتها إثارة.

أصبحت بابا فانغا، التي توفيت عام 1996، شخصية محورية في عالم التنجيم ونظريات المؤامرة، بعدما عدّ مؤيدوها أن عددا من تنبؤاتها الغامضة تحقق بالفعل، مثل هجمات 11 سبتمبر وجائحة كوفيد-19.

وترتبط النبوءة المتداولة بعام 2025 بتوقع مفاده أن البشر سيتواصلون مع حياة ذكية خارج الأرض هذا العام. ويرى بعضهم أن هذه النبوءة قد تتجسد خلال قرعة كأس العالم 2026 المقبلة، المقرر إقامتها يوم الجمعة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وتشير الروايات المنقولة عن العرّافة إلى رؤية تضمنت ظهور “نور جديد في السماء” فوق حدث عالمي كبير، يفسره البعض على أنه جسم طائر سيتيح للبشرية لقاء كائنات فضائية للمرة الأولى، مقدّما “إجابات بدلا من الخوف”.

ورغم أن فانغا لم تحدد ماهية الحدث الرياضي في رؤيتها، يؤمن مريدوها بأن القرعة العالمية، التي يشاهدها مئات الملايين حول العالم، تمثل السيناريو الأقرب لحدوث هذه اللحظة المزعومة.

ولم تترك بابا فانغا أي تسجيلات مكتوبة لنبوءاتها؛ إذ تستند أغلب الروايات إلى ما نقلته قريبتها كراسيميرا ستويانوفا، أو إلى أتباع وثّقوا “رؤاها” بعد وفاتها، وسط اتهامات دائمة بإساءة تفسير أقوالها أو المبالغة فيها.

وخلال الحفل المرتقب، سيتم توزيع المنتخبات الـ48 المتأهلة على 12 مجموعة، لتحديد مواجهات المرحلة الافتتاحية للبطولة المقرر إقامتها صيف العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم أن القرعة ليست حدثا رياضيا فعليا، فإنها تمهّد الطريق لأكثر البطولات مشاهدة في العالم، والتي يتابعها ما بين 1.5 و5 مليارات شخص، ما يجعلها —بحسب البعض— “الفرصة الأخيرة” لثبوت صحة تنبؤ بابا فانغا قبل حلول عام 2026.

وتعززت التكهنات مؤخرا مع اقتراب مرور الجسم البينجمي الغامض 3I/ATLAS بأقرب نقطة له من الأرض في 19 ديسمبر، وهو ما دفع البعض إلى الادعاء بأن النبوءة تحققت بالفعل.

وعلى الرغم من تأكيد وكالة ناسا وعلماء فلك أنه مجرد مذنب هامد، يواصل آخرون الاعتقاد بأنه قد يكون مركبة فضائية.

كما طرح البعض احتمالات بديلة للضوء الموصوف في رؤية فانغا، مثل زخة نيزكية أو الشفق القطبي أو الانفجار النجمي المتوقع لنجم T Coronae Borealis على بعد 3000 سنة ضوئية، والذي يُتوقع أن يكون مرئيا من الأرض.

