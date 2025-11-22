نوفمبر 25, 2025

فضيحة على “تيك توك”.. بث لحظات حميمية على المباشر

التاريخ:
فى :منوعات
أثار مستخدم تركي على تطبيق “تيك توك” عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما بثّ لحظات حميمية مع شريكته مباشرة على الهواء تحت ذريعة “فقط اسمعوا الصوت”.
وجاءت الحادثة ضمن سلسلة الفضائح التي تتخلل المنصة مؤخرا، حيث فتح المستخدم بثا مباشرا شارك خلاله متابعيه تفاصيل علاقته الجنسية مع شريكته، مصحوبة بعنوان “فقط اسمعوا الصوت”، مما أثار موجة استنكار واسعة.
وفي ظل غياب أي بيان رسمي حتى الآن حول الواقعة، لا تزال قضية البث المثير للجدل تحتل الواجهة، متسببة في جدل واسع حول حدود الحرية الشخصية ومسؤولية المنصات الرقمية في حماية المستخدمين من المحتويات غير الأخلاقية.

