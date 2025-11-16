عائلة فرنسية تقدم شكوى ضد قط والمحكمة تتخذ قراراً بحقه

قط زنجبيلي اللون يدعى ريمي، يعيش في مدينة آغد جنوبي فرنسا، كان يذهب يومياً إلى حديقة منزل جيرانه ويزعجهم، خلال الفترة الماضية، فقدموا شكوى ضده، ولهذا السبب قررت المحكمة أنه يجب أن يبقى في المنزل إلى الأبد.



صاحب القط، دومينيك فالديس، هو من واجه المتاعب، حيث قال: “في البداية، أمرتني المحكمة بدفع 1250 يورو، منها 450 يورو كتعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات جارتنا و800 يورو كعقوبة قانونية”.

وقال جار ريمي إن القط يمنعه من الاستمتاع بحديقته، ويدمر الزهور والعشب، ويخيف الطيور.

كاثرين تيسير، وهي جارة أخرى لدومينيك، تقول: “إنه أمر صادم وسخيف حقاً. هناك العديد من القطط التي تأتي وتذهب. لا أعرف لماذا التركيز فقط على ريمي”.

يشعر محبو الحيوانات بالقلق من أن يصبح هذا القرار سابقة خطيرة، ويمهد الطريق لفرض قيود على الحيوانات الأليفة.

يقول صاحب ريمي إنه خسر 2050 يورو في المحكمة لصالح جاره، الذي لم يتراجع عن شكواه بعد. أما القط ريمي، فلا يزال محبوساً في المنزل.

