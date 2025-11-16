3 إضافات طبيعية تجعل كوب الماء أكثر قوة وفائدة

يشكّل الماء العنصر الأساسي لترطيب الجسم ودعم وظائفه الحيوية، ويمكن تعزيز فوائده عبر إضافات طبيعية مثل بذور الشيا، الملوخية، وماء جوز الهند.

ماء بذور الشيا:

يوفّر مزيج الماء مع بذور الشيا ترطيباً عالياً مدعوماً بالألياف والبروتين وأحماض أوميغا-3، ويساعد في تحسين الهضم والشعور بالشبع، وتقليل الالتهابات، ودعم صحة العظام، والمساهمة في تنظيم ضغط الدم ومستويات السكر.

ماء الملوخية:

ويُحضَّر بنقع قرون الملوخية لليلة كاملة، ويسهم في تنظيم حركة الأمعاء بفضل محتواه من الألياف، كما يساعد في تخفيف حموضة المعدة وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

ماء جوز الهند:

يعد مصدراً طبيعياً للإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، ويفيد في الحفاظ على توازن المعادن وترطيب العضلات والأعصاب، إضافة إلى دوره في تحسين ضغط الدم وزيادة مضادات الأكسدة ودعم صحة العظام والأسنان.

