في اليوم العالمي لغسل اليدين: إذا أهملت غسلهما، أنت تفتح باب الجحيم عليك!

غسل اليدين يبدو بسيطًا وروتينيًا،لكنه خط الدفاع الأول ضد جيش لا يُرى من الجراثيم.

ولكن هل فكرتَ يومًا ماذا يحصل إذا أهملتَ غسل يديك؟

عندما لا تغسل يديك بعد استخدام المرحاض أو قبل الأكل أو بعد العطس، فإنّكَ تحمل ملايين الجراثيم!

هذه الجراثيم تنتقل بسهولة عند لمس الوجه أو تلوث الأسطح، أو مشاركة الطعام. وتُسبب أمراضًا خطيرة مثل الإسهال، الإنفلونزا، التهابات الجلد والعين وأمراض الجهاز التنفسي.

انتشار الأمراض يزيد من استخدام المضادات الحيوية ممّا يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للأدوية.

الحل بسيط:

اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، كغناء أغنية ‘عيد ميلاد سعيد’ مرتين.

قبل وبعد إعداد الطعام بعد استخدام المرحاض، بعد السعال أو العطس، بعد لمس الحيوانات أو القمامة.

لا تستهين بقوّة الماء والصابون! بل احمِ نفسك ومجتمعك وابدأ بالعناية بنظافة يديك اليوم!

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية