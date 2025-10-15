موجودة في مطبخك.. 7 كنوز غذائية لزيادة التستوستيرون بشكل طبيعي وآمن!

التستوستيرون أو هرمون الذكورة الرئيسي، هو مفتاح الطاقة، بناء العضلات، والمزاج الجيد. ومع تزايد الاهتمام بالحياة الصحية، يتساءل الكثيرون عن كيفية تعزيز إنتاجه بشكل طبيعي وآمن. المفتاح ليس في المكملات الكيميائية، بل في مطبخك!

في حلقته السابقة، تطرّق برنامج “هنادي وليان شو” على السومرية، مع خبيرة البشرة هنادي وأخصائية التغذية ليان،على أهمية العناية بالبشرة عند الرجال وكيف أنّ التستوستيرون يؤّثر بشكلٍ كبير على هذا الامر. خصوصًا أنّ مستوياته لدى الرجال تكون أكثر بمرتين من النساء. ممّا يؤدي إلى انتاج زيوت أكثر وبالتالي بثور أكثر على الوجه، خاصّة إذا لبم يتمّ الانتباه على نوعيّة الاكل.

لذا، لزيادة مستويات التستوستيرون لديك بطريقة طبيعية وفعّالة، يجب أن تُركز على نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية التي تُحفّز عملية الإنتاج الهرموني. إليك 7 مجموعات غذائية أساسية يجب أن تُدرجها في قائمة طعامك اليومية.

كنوز الزنك: المحفز الرئيسي للهرمون

يعدّ الزنك الحفاز الرئيسي للهرمون؛ فهو يلعب دورا حاسما في تنظيم وتصنيع التستوستيرون، ونقصه يؤدي إلى انخفاض التستوستيرون. يمكنك إيجاد الزنك في اللحوم الحمراء، بذور اليقطين (القرع)، الشوكولاتة الداكنة والمكسرات.

الدهون الصحية: الصديق الحقيقي للهرمونات

على عكس الاعتقاد الشائع، فإنّ الدهون الصحية هي العمود الفقري لإنتاج جميع الهرمونات الستيرويدية. ركّز على الأفوكادو، زيت الزيتون، الأسماك الدهنية (كالسلمون)، وبذور الشيا، فهي غنية بالدهون الأحادية وأوميغا 3 الضرورية للوظيفة الهرمونية المثلى.

البروتين عالي الجودة: أساس البناء والتحفيز

لا يقتصر دور البروتينات عالية الجودة على بناء العضلات، بل هي ضرورية للحفاظ على توازن هرموني مستقر. احصل عليها من اللحوم الخالية من الدهون، البيض، ومنتجات الألبان عالية الجودة كالزبادي اليوناني والاجبان

فيتامين D: هرمون الشمس السري

يُعدّ فيتامين D عاملا حاسما في إنتاج التستوستيرون، وأفضل مصدر له هو التعرض لأشعة الشمس، مع إمكانية تعويض النقص عبر الأسماك الدهنية وصفار البيض والمنتجات المدعمة.

الخضروات الصليبية: محاربة هرمون الأنوثة

تحتوي الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط على مركّبات تساعد على تقليل مستويات هرمون الإستروجين (هرمون الأنوثة) في الجسم، مما يمنح الأفضلية لارتفاع التستوستيرون بشكل غير مباشر.

الثوم والبصل: خفض الكورتيزول لرفع التستوستيرون

يُساهم الثوم والبصل في تحفيز إنتاج التستوستيرون عن طريق خفض هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)، المعروف بقدرته على إضعاف التستوستيرون. بعبارة أخرى: خفض التوتر يعني ارتفاع الهرمون.

مضادات الأكسدة: درع حماية للخلايا

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت والفواكه الحمراء والخضروات الورقية الداكنة في تقليل الإجهاد التأكسدي الذي يضر بالخلايا المسؤولة عن الإنتاج الهرموني.

باخنصار، إنّ إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي ليس فقط من باب تحسين صحتك الهرمونية، بل هو استثمار في طاقتك، مزاجك، وصحتك العامة. ابدأ اليوم بدمج هذه العناصر الغذائية السبعة وشاهد كيف يمكن للطبيعة أن تكون أفضل حليف لك.

