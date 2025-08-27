أغسطس 27, 2025

الطاهي البريطاني الشهير “غوردون رامزي” يفتتح مطعما في أربيل

الطاهي البريطاني الشهير “غوردون رامزي” يفتتح مطعما في أربيل

أعلنت مؤسسة “Visit Kurdistan” عن قرب افتتاح مطعم الشيف العالمي الشهير غوردون رامزي في أربيل، والذي سيقع في “أربيل آفنيو”.
وبهذه المناسبة، صرح دابان حامد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة “Visit kurdistan”، قائلاً: “يسعدنا أن نرحب بمطعم غوردن رامزي ستريت برغر لأول مرة في العراق، وهنا في كردستان”.

وأضاف آندي وينلوك، الرئيس التنفيذي لشركة غوردون رامزي ريستورانتس جلوبال، أن “دخول المطعم لأول مرة إلى المنطقة يعد لحظة مهمة لشركتنا”، مؤكداً أن “اختيار كردستان لثقافتها وشعبها وإمكاناتها، كان اختياراً صحيحاً”.

يذكر أن غوردون رامزي هو طاهٍ بريطاني شهير عالميًا، يُعرف بمطاعمه الحاصلة على نجوم ميشلان حول العالم.

