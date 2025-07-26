9 فواكه تخفض الكولسترول بشكل طبيعي.. تعرف عليها

قد يزيد ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب، وغيرها من المشكلات الصحية. تحتوي العديد من الفواكه على ألياف قابلة للذوبان، ومضادات أكسدة، وعناصر غذائية أخرى قد تساعد على خفض الكولسترول، إليكم 9 منها:



1- التفاح

يُعد التفاح مصدراً جيداً للألياف والبوليفينول، وهما عنصران غذائيان وُجد أنهما يُخفضان الكولسترول في دراسات مختلفة.

في إحدى الدراسات، تناول البالغون الذين يعانون من ارتفاع معتدل في الكولسترول تفاحتين كاملتين يومياً لمدة 12 أسبوعاً. لاحظوا انخفاضاً في مستويات الكولسترول، وتحسّناً في كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL، أو «الضار»)، والكولسترول الكلي، والدهون الثلاثية

2 – الفواكه ذات النواة

تحتوي الفواكه ذات النواة (المشمش، والخوخ، والبرقوق، وغيرها) على بذور كبيرة وصلبة في قلبها، كما تحتوي على مضادات أكسدة مثل الأنثوسيانين، والفلافونويد، والكاروتينات، وجميعها مرتبطة بتأثيرات وقائية للقلب.

توجد الألياف القابلة للذوبان أيضاً في الفواكه ذات النواة، وقد ساهمت في خفض كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة بحسب دراسات مختلفة.

3- المانجو

المانجو مصدر غني بالألياف والفيتامينات والمعادن التي يُعتقد أنها تساعد على خفض الكولسترول وحماية القلب. يرتبط تناول المانجو بانتظام بانخفاض إجمالي تناول الكولسترول الغذائي (الكولسترول من الأطعمة).

وفقاً لإحدى الدراسات، قد يساعد تناول المانجو على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وغيرها من الأمراض المزمنة.

4- الحمضيات

أظهرت دراسات مختلفة أن البرتقال والجريب فروت وغيرهما من الحمضيات لها تأثيرات في خفض الكولسترول.

في إحدى هذه الدراسات، لاحظ البالغون الذين تناولوا نصف حبة جريب فروت مع كل وجبة لمدة ستة أسابيع تحسناً في مستويات الكولسترول الضار (LDL)، والكولسترول الكلي. تُظهر أبحاث إضافية أن البرتقال الغني بمضادات الأكسدة وعصير البرتقال قد يساعدان في خفض مستويات الكولسترول الضار.

وتجدر الإشارة إلى أن الجريب فروت يتفاعل مع الستاتينات، وهي أدوية تخفض الكولسترول. إذا كنت تتناول الستاتينات، استشر مقدم الرعاية الصحية قبل تناول الجريب فروت.

5- الكيوي

قد يساعد الكيوي على تنظيم مستوى الكولسترول المرتفع بفضل محتواه من الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة.

ترتبط الألياف القابلة للذوبان في الكيوي بالكولسترول في الدم، ويزيد من إفرازه. كما يزيد الكيوي من مستويات كولسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، المعروف باسم الكولسترول «الجيد»، لأنه يساعد على تقليل نسبة الكولسترول «الضار» في الدم.

6-الإجاص

تُظهر الأبحاث أن تناول الإجاص بانتظام قد يُحسّن صحة القلب، بما في ذلك ارتفاع الكولسترول. خفّض الإجاص مستويات الكولسترول الضار (LDL) والكولسترول الكلي لدى الفئران التي تغذّت على نظام غذائي غني بالكولسترول. وتشير الأبحاث المخبرية إلى أن قشور الإجاص تحتوي على أعلى تركيز من خصائص خفض الكولسترول مقارنةً بلبّ الإجاص.

7- التوت

يحتوي التوت، مثل توت العليق والفراولة والتوت الأزرق، على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة، وهي ضرورية لصحة القلب.

وفقاً لتحليل تلوي للدراسات، أدى تناول التوت إلى خفض الكولسترول الضار (LDL) بشكل ملحوظ مقارنةً بالعلاج الوهمي. على الرغم من أن الآلية الدقيقة غير معروفة، يعتقد الباحثون أن مكونات التوت قد تتفاعل مع بروتينات معينة في الدم، مما يؤدي إلى زيادة الكولسترول الجيد (HDL).

8- العنب

العنب غني بالبوليفينولات، وهي مركبات نباتية تُفيد الكولسترول وصحة القلب.

مقارنةً بالعلاج الوهمي، حسّن العنب مستوى الدهون في الدم عن طريق خفض الكولسترول الكلي، وزيادة الكولسترول الجيد (HDL). لوحظت هذه التأثيرات لدى الأشخاص الأصحاء، وكذلك لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول، وأمراض أخرى.

9- الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وستيرولات نباتية قد يكون لها تأثيرات خافضة للكولسترول.

أظهرت دراسات مختلفة أن تناول الأفوكادو بانتظام يزيد من مستوى الكولسترول الجيد (HDL)، ويخفض مستوى الكولسترول السيئ (LDL). كما أن الستيرولات النباتية الموجودة في الأفوكادو تمنع امتصاص الكولسترول في الأمعاء، مما يزيد من إفرازه.

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