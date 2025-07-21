يوليو 22, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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منوعات

حل لغز جريمة وقعت 42 عاما

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فى :منوعات
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حل لغز جريمة وقعت 42 عاما

أفادت دائرة العلاقات العامة لشرطة مقاطعة كورغان الروسية بتوجيه تهمة قتل لرجل في جريمة وقعت قبل 42 عاما.
ووقعت الجريمة في أغسطس 1983 بمركز المقاطعة، وبحسب التحقيقات، نشب خلاف بين رجل كان يحمل مكبر صوت موسيقي وشاب مخمور كان يمر بالقرب منه، وأثناء المشاجرة، ضرب الشاب الرجل بقطعة طوب وزجاجة مكسورة.
وأسفر الهجوم عن إصابة الرجل (المولود عام 1947) بجروح خطيرة لم ينج منها، بينما فر المشتبه به. ولم يتمكن المحققون حينها من تحديد الجاني، مما أدى إلى تعليق القضية.
وفي وقت سابق، اكتشف محققو الشرطة بالتعاون مع المحققين الجنائيين تورط رجل يبلغ من العمر 58 عاما (يقضي بالفعل عقوبة بالسجن) في الجريمة.
وقد اعترف المتهم بالحادثة، ويواجه الآن عقوبة جديدة قد تصل إلى 20 عاما بالسجن.

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