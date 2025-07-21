عريس يفرّ بمجوهرات العروس بعد الزفاف.. والسبب صادم

شهدت ولاية دنيزلي التركية حادثة غريبة، حيث اختفى حسين جمهور أجار، مدرب كرة القدم البالغ من العمر 34 عاماً، بعد ثلاثة أيام فقط من زفافه، حاملاً معه مجوهرات الزفاف، ولم يُعثر عليه إلا بعد ستة أيام من البحث.

وكان أجار، مدرب فريق “أكوناك سبور”، قد تزوج في 12 تموز من المدعوة “ش.أ” في حفل زفاف أنيق، لكنه سرعان ما غادر المنزل بعد ثلاثة أيام قائلاً لزوجته: “سأعود الآن”، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره، ما دفع عائلته القلقة لإبلاغ الشرطة عن اختفائه.

ديون بسبب القمار

كشفت التحقيقات أن أجار كان مديناً بحوالي مليوني ليرة تركية نتيجة ممارسته القمار عبر الإنترنت، وهو ما دفعه إلى الفرار من المنزل بعد أن ضاق به الوضع المالي، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية والصعوبات التي واجهها في الوفاء بالتزاماته.

وأفادت عائلته بأن الذهب والنقود التي أخذها تعود لمراسم الزفاف، وأنهم يعتقدون أن العريس غادر لأنه لم يشأ تحميلهم عبء ديونه.

استعداد لبيع المنزل من أجل عودته

وأكدت العائلة أنها على استعداد لبيع منزلها إذا لزم الأمر، في سبيل ضمان عودته سالماً، مشيرة إلى أن ما يهمهم الآن هو سلامته وليس الأموال.

وبعد ستة أيام من اختفائه، تمكنت الشرطة من العثور على حسين جمهور أجار، وتبيّن أنه عاد إلى المنزل بعد لقاء مع عائلته، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن وضعه الحالي.

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