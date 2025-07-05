بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنان عادل إمام في زفاف حفيده

عاد الفنان المصري الكبير عادل إمام للظهور الإعلامي بعد غياب طويل عن المناسبات العامة، وذلك خلال مشاركته في حفل زفاف حفيده “عادل رامي إمام” نجل الفنان رامي إمام، في أجواء عائلية جمعت نجوم الفن والإعلام.

وظهر “الزعيم” في الصور بصحة جيدة، وهو يشارك أسرته فرحة الزفاف، وسط ترحيب واسع من الحاضرين ووسائل التواصل الاجتماعي التي احتفت بعودته للظهور بعد غياب أثار الكثير من التساؤلات في الأشهر الماضية.

ويُعد هذا الظهور الأول لعادل إمام منذ فترة طويلة، في ظل تراجع نشاطه الفني وابتعاده عن الأضواء.

ويُذكر أن الفنان عادل إمام هو أحد أبرز رموز السينما والدراما في مصر والعالم العربي.

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