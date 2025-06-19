يوتيوب ميوزيك تُطلق ميزة جديدة تُتيح مشاركة كلمات الأغاني

حصلت خدمة “يوتيوب ميوزيك” مؤخرًا على ميزة جديدة كليًا، تُتيح للمستخدمين مشاركة كلمات الأغاني على نظامي أندرويد و iOS.

أطلقت “يوتيوب ميوزيك” ميزة جديدة لمستخديمها تتيح لهم مشاركة كلمات الأغاني على نظامي أندرويد و iOS. وقد ظهرت الميزة لأوّل مرة في نيسان الماضي، إلّا أنّها لم تكن متاحة على نطاق واسع مثل الآن.

ويشير موقع “أندرويد هيدلاينز” إلى أنه بمجرد تثبيت هذه الميزة على الهاتف، سيتمكن المستخدمون من مشاركة كلمات الأغاني مع أصدقائهم، ابتداءً من 5 أسطر للأغنية الواحدة، على أن يتم إعادة ضبط التحديد إذا أرادوا مشاركة أكثر من هذا الحد.

كيفية التجربة

عند فتح شاشة “التشغيل”، يظهر على تبويب “كلمات الأغاني”، زر “مشاركة” في الأسفل، يقوم بنقل المستخدم إلى شاشة “اختيار كلمات الأغاني”، حيث يجري النقر واختيار ما يصل إلى خمسة أسطر من الأغنية.

بعد ذلك، يتم النقر على “التالي”، حيث سيتمكن المستخدم من الاختيار من بين 10 خلفيات بألوان مختلفة.

يقوم التطبيق بإنشاء بطاقة كلمات جميلة المظهر تحتوي دائماً على غلاف الألبوم في الزاوية العلوية اليسرى، مع اسم الأغنية والفنان بجانبه. وفي الزاوية السفلية اليسرى، يوجد شعار “يوتيوب ميوزك”.

بعد الانتهاء، يمكن حفظ البطاقة على الهاتف، أو مشاركتها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وللحصول على هذه الميزة المجانية، يجب تثبيت الإصدار 8.24 من تطبيق “يوتيوب ميوزيك”.

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