غوغل تمنع من يحظر الإعلانات عن مشاهدة {يوتيوب}

في العام الماضي، قررت “غوغل” اتخاذ إجراءات صارمة ضد مستخدمي {يوتيوب} الذين يستخدمون أدوات حظر الإعلانات أثناء بث الفيديوهات على التطبيق.

يُمنع من يحظر الإعلانات من مشاهدة الفيديو الذي اختاره حتى يتم تعطيل أداة حظر الإعلانات.

تُصرّ “غوغل” على أن منع تشغيل الإعلانات على “يوتيوب” يُخالف شروط الخدمة، بحسب تقرير نشره موقع “phonearena” واطلعت عليه “العربية Business”.

على الرغم من أن “غوغل” تُحسن رصد من ينتهكون شروط الخدمة، إلا أن هناك عدة طرق تُجنّب مُشاهدي “يوتيوب” الحاجة إلى تشغيل الإعلانات.

بعض الخيارات التي كانت تُستخدم لتجنب إعلانات “يوتيوب”، مثل “uBlock “Origin و”AdBlock”، لم تعد تعمل، وفقًا لمستخدمين على منصة “ريديت”.

أفاد بعض مستخدمي أدوات “uBlock Origin” أنه لا يزال بإمكانهم مشاهدة الفيديوهات حتى لو حظرتها “غوغل”، وذلك بالنقر على “مشاركة” و”تضمين”.

هناك جدلٌ بين من يحظرون الإعلانات على “يوتيوب” و”غوغل”، كما كتب أحد مستخدمي “ريديت”: “أعلم أن الأمر مزعجٌ للغاية، فكل بضعة أشهر علينا إيجاد حلولٍ بديلةٍ لهذا الأمر”.

وكتب آخر: “أجل: قطة، فأر، أكرر”.

بعض مستخدمي “يوتيوب” الذين فقدوا القدرة على مشاهدة فيديوهاتهم بسبب حاصرات الإعلانات، يرون مربعًا أسود ضخمًا على الشاشة من “غوغل” بدلاً من الفيديو.

مع نص أبيض على خلفية سوداء، يقول العنوان: “حاصرات الإعلانات ممنوعة على يوتيوب”.

ويتابع: “يبدو أنك تستخدم حاصر إعلانات”.

يرى آخرون شاشة فارغة بدلاً من مربع أسود. في كلتا الحالتين، النتائج واحدة. يُعاقب مستخدمو “يوتيوب” هؤلاء لمنعهم “غوغل” من تحصيل إيرادات الإعلانات المعروضة قبل وأثناء مشاهدة الفيديوهات.

تستطيع “غوغل” أن تُصعّب الأمور عليهم من خلال تحديث قدراتها باستمرار على اكتشاف من يستخدم أداة حظر الإعلانات ومعاقبته على ذلك.

قد تكون “غوغل” هي المسيطرة الآن، لكن معظم مستخدمي “ريديت” يعتقدون أن تطبيقات حظر الإعلانات ستجد في النهاية طريقة لحظر إعلانات “غوغل” على “يوتيوب”.

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