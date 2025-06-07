فلوريدا.. صياد ينتقم من سمكة قرش سرقت صيده

وُجهت تهمة القسوة على الحيوانات لشاب يُدعى زين غاريت، يبلغ من العمر 26 عاماً، بعدما أقدم على طعن سمكة قرش بسكين عدة مرات بدافع “الانتقام” منها بعد أن سرقت صيده.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أن غاريت كان يقود قاربه عندما لاحظ أن سمكة قرش خطفت سمكة كان قد اصطادها للتو، فما كان منه إلا أن لاحقها وهاجمها بسكين، في مشهد وصفته السلطات بأنه “غير قانوني ووحشي”.

اللافت أن التحقيقات كشفت أيضاً أن غاريت لم يكن يحمل رخصة قيادة للقارب، ما أضاف إلى ملفه مخالفة جديدة إلى جانب تهمة الاعتداء على كائن بحري محمي بموجب قوانين حماية الحياة البحرية في فلوريدا.

وجاءت الإدانة بعد أن تلقت لجنة حماية الثروة السمكية والحياة البرية بلاغاً موثقاً من شهود عيان، أكدوا الواقعة، ما دفع السلطات إلى التحرك فوراً ومصادرة القارب.

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